Fethiye'de iki yamaç paraşütünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iniş sırasında çarpışan iki yamaç paraşütündeki 3 kişi yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iniş sırasında çarpışan iki yamaç paraşütündeki 3 kişi yaralandı.
İlçede süren "25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali" dolayısıyla paraşütlerin iniş alanı Belcekız sahilinde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.
Festivalin dördüncü gününde tandem (ikili) uçuş yapan yamaç paraşütü ile single (tekli) uçuş yapan yamaç paraşütü iniş pistinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 3 kişi yere savruldu. Kazanın ardından sağlık ekipleri ile görevliler yaralılara müdahale etti.
Kazada yaralanan 3 kişi ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.