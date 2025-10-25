Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de iki yamaç paraşütünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde iniş sırasında çarpışan iki yamaç paraşütündeki 3 kişi yaralandı.

        25.10.2025 - 17:00
        Fethiye'de iki yamaç paraşütünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde iniş sırasında çarpışan iki yamaç paraşütündeki 3 kişi yaralandı.

        İlçede süren "25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali" dolayısıyla paraşütlerin iniş alanı Belcekız sahilinde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

        Festivalin dördüncü gününde tandem (ikili) uçuş yapan yamaç paraşütü ile single (tekli) uçuş yapan yamaç paraşütü iniş pistinde çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle 3 kişi yere savruldu. Kazanın ardından sağlık ekipleri ile görevliler yaralılara müdahale etti.

        Kazada yaralanan 3 kişi ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

