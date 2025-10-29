Muğla'da Cumhuriyet'in 102. yılı fener alayıyla kutlandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Atatürk Caddesi’nde ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler taşıyarak korteje eşlik eden vatandaşlar, marşlar söyleyerek Atatürk Meydanı’na yürüdü.
Kutlamalara katılan motosiklet sürücüleri de konvoy oluşturdu.
Geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, caddeye açılan ara sokakları güvenlik şeridiyle kapattı.
Etkinlik, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Fener alayından sonra Marmaris Belediyesi organizasyonuyla Atatürk Meydanı'nda Zakkum konseri gerçekleştirildi.
