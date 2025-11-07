Muğla'da kamyon ile öğrenci servisi çarpıştı, 22 kişi yaralandı

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyon ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 1 öğretmen ve 21 öğrenci yaralandı.

