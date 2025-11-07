Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da kamyon ile öğrenci servisi çarpıştı, 22 kişi yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyon ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 1 öğretmen ve 21 öğrenci yaralandı.

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyon ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 1 öğretmen ve 21 öğrenci yaralandı.

        Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'nde S.D'nin kullandığı 15 EH 760 plakalı kamyon, ilk belirlemelere göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak B.T. idaresindeki 48 S 2880 plakalı öğrenci taşıyan servisle çarpıştı.

        Kazada, öğrenci servisinde bulunan 1'i öğretmen 22 kişi yaralandı.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

