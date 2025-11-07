Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 19:00 Güncelleme: 07.11.2025 - 19:00
        ﻿Stat:Bodrumİlçe

        Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Emrah Ünal, Güner Mumcu Taştan

        Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti (Dk. 84 İsmail Tarım), Mert Yılmaz, Ali Aytemur, Cenk Şen, Brazao (Dk. 84 Omar Imeri), Fredy (Dk. 74 Ege Bilsel), Yusuf Sertkaya, Musah Muhammed (Dk. 73 Dimitrov), Ali Habeşoğlu (Dk. 67 Ahmet Aslan), Seferi

        İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Dk. 46 Yunus Bahadır), Emrecan Uzunhan, İzzet Erdal, Duhan Aksu (Dk. 46 Sambissa), Vorobjovas, Emir Kaan Gültekin (Dk. 64 Mustafa Sol), Dijlan Aydın, Loshaj (Dk. 57 Mamadou), Yusuf Ali Özer, Krstovski (Dk. 73 İsa Dayaklı)

        Goller: Dk. 7 Brazao, Dk. 45 ve 68 Seferi, Dk. 54 Fredy (penaltıdan), Dk. 90+1 Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 27 Fredy, Dk. 47 Ajeti (Sipay Bodrum FK), Dk. 75 Yusuf Ali Özer (İstanbulspor)

        MUĞLA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

