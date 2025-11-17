Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı

        Muğla'da jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 1058 sürücüye 4 milyon 32 bin 251 lira ceza yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 16:10 Güncelleme: 17.11.2025 - 16:10
        Muğla'da jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
        Muğla'da jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 1058 sürücüye 4 milyon 32 bin 251 lira ceza yazıldı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliği kapsamında 10-16 Kasım'da gerçekleştirilen denetimlerde 20 bin 231 araç kontrol edildi.

        Denetimlerde 1058 sürücüye 4 milyon 32 bin 251 lira ceza yazıldı, 49 sürücünün belgesine el konuldu, 234 araç trafikten men edildi.

        Ekipler, 1032 sürücüye trafik güvenliği eğitimi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

