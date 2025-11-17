Muğla Büyükşehir Belediyesinden Kızılay'a kan bağışı desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesinin, Kızılay'ın kan ihtiyacına destek olmak amacıyla düzenlediği kan bağışı kampanyası başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin gönüllü çalışanlarının katıldığı kampanya kapsamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde kan alımına başlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kızılay'ın kan ihtiyacına destek olmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Menteşe'den başlattıkları kampanya ile hem farkındalığı artırmayı hem de kan stoklarına katkı sunmayı istediklerini belirten Aras, gönüllü bağışta bulunan tüm çalışanlara ve vatandaşlara teşekkür etti.

Aras, bir ünite kanın bir hayata umut olabileceğine vurgu yaparak, vatandaşları kampanyaya katılmaya davet etti.

Kan bağışı kampanyasının 21 Kasım'a kadar Bodrum, Marmaris, Milas, Ortaca, Fethiye ve Datça'da devam edeceği bildirildi.