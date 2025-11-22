Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya Sahil Güvenlik Botuyla koy denetimine katıldı

Marmaris ilçe Kaymakamı Nurullah Kaya'nın da katılımıyla, Sahil Güvenlik Botuyla koy denetimi yapıldı.

Kaymakam Kaya, ilçede düzensiz göçmen ile mücadele çalışmaları kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla koylarda incelemelerde bulundu.

Hava muhalefetine rağmen gerçekleştirilen denetimlerde kıyı hatları, geçiş güzergahları ve riskli bölgeler detaylı şekilde kontrol edildi.

Denetime İlçe Emniyet Müdürü Samet Seyhan ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul da eşlik etti.

Sahadaki ekiplerden yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında bilgi alındı.

Kaymakam Kaya, tüm güvenlik birimleriyle koordineli şekilde sürdürülen göçle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, "İlçemizin güvenliği için her koşulda sahadayız. Denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz." açıklamasını yaptı.