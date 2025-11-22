Muğla'da kreşte öğrencinin öğretmen tarafından tartaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki bir kreşte 5 yaşındaki bir öğrencinin öğretmen tarafından tartaklandığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait Özel Gündüz Bakımevi ve Kısa Mola Merkezi'nde çalışan bir kişi, 5 yaşındaki bir çocuğun ailesine çocuklarının bir öğretmen tarafından tartaklandığı ihbarında bulundu.

Öğrencinin velileri konuyla ilgili Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

İhbar üzerine kreşte yapılan güvenlik kamerası incelemesinde, çocuğun bir öğretmen tarafından yemekhanede tartaklandığı tespit edildi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, çocuğun öğretmen tarafından sertçe sandalyeye oturtularak masaya ittirilmesi yer alıyor.

- Öğretmen görevden alındı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, olayın büyük üzüntüyle tespit edildiği belirtilerek, olaya karışan personelin derhal görevden alındığı ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.