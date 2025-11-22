Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da kreşte öğrencinin öğretmen tarafından tartaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Muğla'nın Ortaca ilçesindeki bir kreşte 5 yaşındaki bir öğrencinin öğretmen tarafından tartaklandığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 16:11 Güncelleme: 22.11.2025 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da kreşte öğrencinin öğretmen tarafından tartaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Ortaca ilçesindeki bir kreşte 5 yaşındaki bir öğrencinin öğretmen tarafından tartaklandığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait Özel Gündüz Bakımevi ve Kısa Mola Merkezi'nde çalışan bir kişi, 5 yaşındaki bir çocuğun ailesine çocuklarının bir öğretmen tarafından tartaklandığı ihbarında bulundu.

        Öğrencinin velileri konuyla ilgili Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

        İhbar üzerine kreşte yapılan güvenlik kamerası incelemesinde, çocuğun bir öğretmen tarafından yemekhanede tartaklandığı tespit edildi.

        Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, çocuğun öğretmen tarafından sertçe sandalyeye oturtularak masaya ittirilmesi yer alıyor.

        - Öğretmen görevden alındı

        Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, olayın büyük üzüntüyle tespit edildiği belirtilerek, olaya karışan personelin derhal görevden alındığı ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bizim için önceliklidir. Bu tür kabul edilemez olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemler alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        İmar planı değişimine düzenleme
        İmar planı değişimine düzenleme
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        Ebru'nun annesi: Saçları koparılmış ve yüzünde kan izleri vardı!
        Ebru'nun annesi: Saçları koparılmış ve yüzünde kan izleri vardı!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede

        Benzer Haberler

        Muğla'da şantaj operasyonunda 5 tutuklama
        Muğla'da şantaj operasyonunda 5 tutuklama
        Menteşe'nin gönüllü gençlerinden örnek çevre hareketi
        Menteşe'nin gönüllü gençlerinden örnek çevre hareketi
        Muğla'da üzüm bağları alevlere teslim oldu
        Muğla'da üzüm bağları alevlere teslim oldu
        Ortaca'da yaşlı adam silahla vurulmuş halde bulundu
        Ortaca'da yaşlı adam silahla vurulmuş halde bulundu
        Ortaca'da yaşlı adam silahla vurulmuş olarak bulundu
        Ortaca'da yaşlı adam silahla vurulmuş olarak bulundu
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama