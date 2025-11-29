Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Mega yatlar bakım ve onarım için Marmaris'teki marinalarda karaya alındı

        SABRİ KESEN - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki marinalarda, yaz boyunca mavi koylarda misafirlerini gezdiren mega motoryatların yeni sezona hazırlığı için bakım ve onarım hareketliliği yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 12:27 Güncelleme: 29.11.2025 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mega yatlar bakım ve onarım için Marmaris'teki marinalarda karaya alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SABRİ KESEN - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki marinalarda, yaz boyunca mavi koylarda misafirlerini gezdiren mega motoryatların yeni sezona hazırlığı için bakım ve onarım hareketliliği yaşanıyor.

        Türkiye'nin 1484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip şehri Muğla'da Akdeniz ve Türkiye'nin karada en büyük yat kapasiteli marinaları Marmaris'te bulunuyor.

        Yaz boyu turizm hareketliliğinin yaşandığı Marmaris'te şimdi de motoryatların gelecek yaza hazırlanma telaşı başladı.

        Yaz aylarında mavi turların merkezi olan ilçeye, dünyanın dört bir yanından gelen ultra lüks süper motoryatlar bu defa bakım ve onarım için demirliyor. Kış döneminde yatlarını güvenli bir limana bırakmak isteyen yerli ve yabancı iş insanları da Marmaris marinalarını tercih ediyor.

        Marinalarda lift havuzlarına getirilen 350 tonluk motoryatlar, liftler vasıtasıyla karaya alınıyor. İlk olarak tuzlu sudan arındırılan yatlar, karada bakım ve onarımlarının yapılacağı alanda denize indirilecekleri tarihlere göre sıralanıyor.

        Bakım onarımla kışı geçirecek olan yatlar, misafirlerini gezdirecekleri güne kadar ayrıntılı ve detaylı şekilde bir dizi işlemden geçiyor.

        Özel hangarlara alınan mega motoryatlar, boyadan mobilyaya, motordan tekniğe, proje değişikliğinden iç dekorasyona, mutfağından yatak odalarına kadar baştan aşağıya teknik ekip ve ustalar tarafından elden geçiriliyor.

        - "Akdeniz'in en büyük marinaları var"

        İMEAK Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Meclis Başkanı Ozan Balcı, AA muhabirine, yat sektöründe Marmaris'in çok güçlü bir yerinin olduğunu söyledi.

        Deniz turizminde Marmaris bölgesine rağbet olduğunu belirten Balcı, "Marmaris yat kapasitesi olarak Akdeniz'in en büyük marinalarına ev sahipliği yapıyor. Bu büyüklük de Marmaris'i lojistik üs haline getiriyor. Motoryatların da bakım onarımının yanında bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek lojistiğe ve insan gücüne sahibiz." dedi.

        Mega motoryatların Marmaris'i tercih etmelerinin Türkiye'ye birçok anlamda katkısı olduğunu ifade eden Balcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Bir motoryat karaya çıktığında yüzde 100'e yakın malzeme ve işçilik artık Marmaris'te yapılıyor. Sektör kendini geliştiriyor bir yandan da yeni kurallara uyarak daha güvenli daha sistematik bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Sektörümüzün birçok dal ve farklı alanlardan daha güçlü olduğunu görebiliyoruz. Yat bakım ve onarımı istihdam da yaratıyor, yüzlerce insan bu sektörde çalışıyor. Bir yandan da arka planda sanayi hareketlendi. Sanayideki hareketlilik de şehrin tamamına temas etmekte."

        Marmaris'in yat bakım ve onarım sektöründeki başarısının Türkiye'yi de bu konuda öne çıkardığına değinen Balcı, "Yunanistan ve adalardan, İtalya'ya kadar gittiğinizde çok ülkeden daha uygun fiyatlara daha kaliteli işçilikle onarım ve bakım yapıyoruz. Bu alanda iddialıyız. Sektörümüz, ülke ekonomisine ciddi katkıda bulunmaktadır." diye konuştu.

        - "Sektörde Avrupa ülkelerinden daha iyiyiz"

        Motoryat bakım ve onarımı yapan Yağmur Marin sahibi Hasan Aslan Tütüncü de yat bakım ve onarımında ülke olarak çok etkili olduklarını dile getirdi.

        Avrupa ülkelerinden daha iyi olduklarını ve işçilik anlamında da çok iyi bir seviye yakaladıklarını anlatan Tütüncü, şunları kaydetti:

        "Gerekli ekipman ve işçilik olarak her türlü hizmeti verebiliyoruz. Yurt dışından gelenler, burayı daha kaliteli olmasından dolayı tercih ediyor. Bunun ülke ticaretinin gelişmesi ve turizm yönünden çok faydası var. Yabancı müşterimiz, yabancı firma sahipleri Türkiye'deki marina sektörü hizmetlerimizden ve işçiliklerden gayet memnun. Bakım ve onarım sektörüne bakarsak dünyanın ilk 5 ülkesinin içinde yer alabiliriz."

        Gemi inşaatı ve gemi makinaları mühendisi Serkan Köloğlu ise yazın mavi koylarda misafirlerini gezdiren motor yatların kışın da bakımlarının yapıldığını ifade etti.

        Kış boyu her türlü hazırlıkların ince ayrıntı ve titizlikle yapıldığını vurgulayan Köloğlu, "Boya eksikleri, sararan solan yerlerin tamiratı ve boyanması, tesisat ve şap sisteminde, yürüyen aksamda gerekli tamiratların yapılması, iç mobilyada vernik işleri, bozulan dökülen mobilyalar varsa onların tamiratları gibi her türlü bakımları yapılıyor. Tekneleri sezona hazır hale getiriyoruz." dedi.

        Köloğlu, bakım onarım ve yeni inşa sektöründe uluslararası alanda en prestijli ödülleri Türk firmalarının aldığını ve Avrupa'da bir numara olduklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler

        Benzer Haberler

        Marmaris'te denizde hortum oluştu
        Marmaris'te denizde hortum oluştu
        Marmaris'te sağanak ve kuvvetli rüzgar; yelkenli tekneler karaya vurdu
        Marmaris'te sağanak ve kuvvetli rüzgar; yelkenli tekneler karaya vurdu
        Bodrum FK telafi peşinde
        Bodrum FK telafi peşinde
        Muğla'da sağanak, dolu ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor
        Muğla'da sağanak, dolu ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor
        Fethiyespor, Bursa deplasmanında
        Fethiyespor, Bursa deplasmanında
        Menteşe'de şiddetli yağmur ve dolu etkili oluyor
        Menteşe'de şiddetli yağmur ve dolu etkili oluyor