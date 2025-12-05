Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

        Muğla ve ilçelerinde sağanak ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 10:42 Güncelleme: 05.12.2025 - 10:42
        Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
        Muğla ve ilçelerinde sağanak ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren şiddetli sağanak etkili oldu. Bodrum-Turgutreis ve Gümbet istikametindeki cadde ve sokaklar göle döndü, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

        Belediye ekipleri yoldaki mazgalları açmak için çalışma başlatırken, araçlar da çekici ve vatandaşların yardımıyla yol kenarına çekildi.

        Polis ve jandarma ekipleri trafiğin akışını bir süre kontrollü olarak sağladı. Konacık Mahallesi'ndeki pazar yerinde şiddetli sağanak nedeniyle pazarcılar zor anlar yaşadı.

        İlçede sağanak etkisini sürdürüyor.

        - Marmaris

        Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan rüzgarın şiddeti saatte 52 kilometreyi buldu, birçok mahallede ağaçlar devrildi.

        İlçede etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde oluşan su birikintisi sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtına ve yağmur nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara belediye ekipleri müdahale ediyor.

        İlçede rüzgar ve sağanak devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

