GÜNCELLEME 2 - Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Muğla ve ilçelerinde sağanak ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren şiddetli sağanak etkili oldu. Bodrum-Turgutreis ve Gümbet istikametindeki cadde ve sokaklar göle döndü, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Belediye ekipleri yoldaki mazgalları açmak için çalışma başlatırken, araçlar da çekici ve vatandaşların yardımıyla yol kenarına çekildi.

Polis ve jandarma ekipleri trafiğin akışını bir süre kontrollü olarak sağladı. Konacık Mahallesi'ndeki pazar yerinde şiddetli sağanak nedeniyle pazarcılar zor anlar yaşadı.

İlçede 10'dan fazla evi su basarken ekipler sıkıntı yaşanan bölgelerde çalışma yaptı. Gümbet ve Bitez mahallelerinde de bazı tekneler fırtına nedeniyle kıyıya sürüklendi. Denizin renginin de değiştiği ilçede derelerin debisi yükseldi.

İlçede sağanak etkisini sürdürüyor.

- Marmaris

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan rüzgarın şiddeti saatte 52 kilometreyi buldu, birçok mahallede ağaçlar devrildi.