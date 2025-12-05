GÜNCELLEME 3 - Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Muğla ve ilçelerinde sağanak ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren şiddetli sağanak etkili oldu. Bodrum-Turgutreis ve Gümbet istikametindeki cadde ve sokaklar göle döndü, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Belediye ekipleri yoldaki mazgalları açmak için çalışma başlatırken, araçlar da çekici ve vatandaşların yardımıyla yol kenarına çekildi.

Polis ve jandarma ekipleri trafiğin akışını bir süre kontrollü olarak sağladı. Konacık Mahallesi'ndeki pazar yerinde şiddetli sağanak nedeniyle pazarcılar zor anlar yaşadı.

İlçede 10'dan fazla evi su basarken ekipler sıkıntı yaşanan bölgelerde çalışma yaptı. Gümbet ve Bitez mahallelerinde de bazı tekneler fırtına nedeniyle kıyıya sürüklendi. Denizin renginin de değiştiği ilçede derelerin debisi yükseldi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yağışın etkilendiği bölgelerde incelemelerde bulundu.

İlçede 11 ayrı ev ve iş yerinin yağıştan etkilendiğini ifade eden Mandalinci, ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalıştıklarını dile getirdi.

Afetlerin yaşanmaması için, yollardaki suların derelere daha kontrollü, daha geniş çaplı ve daha geniş kesitli borularla ulaştırılması için bir an önce çalışmalara başlanacağını bildiren Mandalinci, "Dün geceden beri metrekareye yaklaşık 45 kilogram yağış düştü. Toplamda 11 nokta hafif seviyede su baskınından etkilendi. Fen İşleri Müdürümüz, Temizlik İşleri ve Afet İşleri ekiplerimiz motopomplarla suların çekilmesi, sonrasında da hasar tespiti ve bölgenin, evin ya da iş yerinin temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı. İlçede sağanak etkisini sürdürüyor. - Marmaris Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan rüzgarın şiddeti saatte 52 kilometreyi buldu, birçok mahallede ağaçlar devrildi. İlçede etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde oluşan su birikintisi sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtına ve yağmur nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara belediye ekipleri müdahale ediyor. Siteler Mahallesi Uzunyalı Plajı'nda günübirlik gezi teknesi rüzgarın etkisiyle kıyıya sürüklenerek alabora oldu.