Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        GÜNCELLEME 3 - Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

        Muğla ve ilçelerinde sağanak ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 15:06 Güncelleme: 05.12.2025 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 3 - Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla ve ilçelerinde sağanak ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren şiddetli sağanak etkili oldu. Bodrum-Turgutreis ve Gümbet istikametindeki cadde ve sokaklar göle döndü, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

        Belediye ekipleri yoldaki mazgalları açmak için çalışma başlatırken, araçlar da çekici ve vatandaşların yardımıyla yol kenarına çekildi.

        Polis ve jandarma ekipleri trafiğin akışını bir süre kontrollü olarak sağladı. Konacık Mahallesi'ndeki pazar yerinde şiddetli sağanak nedeniyle pazarcılar zor anlar yaşadı.

        İlçede 10'dan fazla evi su basarken ekipler sıkıntı yaşanan bölgelerde çalışma yaptı. Gümbet ve Bitez mahallelerinde de bazı tekneler fırtına nedeniyle kıyıya sürüklendi. Denizin renginin de değiştiği ilçede derelerin debisi yükseldi.

        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yağışın etkilendiği bölgelerde incelemelerde bulundu.

        İlçede 11 ayrı ev ve iş yerinin yağıştan etkilendiğini ifade eden Mandalinci, ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalıştıklarını dile getirdi.

        Afetlerin yaşanmaması için, yollardaki suların derelere daha kontrollü, daha geniş çaplı ve daha geniş kesitli borularla ulaştırılması için bir an önce çalışmalara başlanacağını bildiren Mandalinci, "Dün geceden beri metrekareye yaklaşık 45 kilogram yağış düştü. Toplamda 11 nokta hafif seviyede su baskınından etkilendi. Fen İşleri Müdürümüz, Temizlik İşleri ve Afet İşleri ekiplerimiz motopomplarla suların çekilmesi, sonrasında da hasar tespiti ve bölgenin, evin ya da iş yerinin temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

        İlçede sağanak etkisini sürdürüyor.

        - Marmaris

        Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan rüzgarın şiddeti saatte 52 kilometreyi buldu, birçok mahallede ağaçlar devrildi.

        İlçede etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde oluşan su birikintisi sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtına ve yağmur nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara belediye ekipleri müdahale ediyor.

        Siteler Mahallesi Uzunyalı Plajı'nda günübirlik gezi teknesi rüzgarın etkisiyle kıyıya sürüklenerek alabora oldu.

        - Akbük sahilinde denizin rengi değişti

        Menteşe ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Akbük Koyu'nda balıkçı teknelerine bağlı 4 kayık batarak, sulara gömüldü.

        Sahil kenarındaki şezlonglar açığa sürüklenirken, yağış nedeniyle de denizin rengi değişti. Fırtına nedeniyle deniz suyu zaman zaman yoldan aşarak işletmelere ulaştı.

        Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle Akbük-Muğla kara yolu kenarında bulunan çam ağaçları ve çöp konteynerleri de devrildi.

        Devrilen ağaçlar orman ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırılarak kara yolu ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"

        Benzer Haberler

        Büyükşehirden yakacak yardımı
        Büyükşehirden yakacak yardımı
        Bodrum'da sel sonrası ilk açıklama: "Metrekareye 45 kilogram yağış düştü"
        Bodrum'da sel sonrası ilk açıklama: "Metrekareye 45 kilogram yağış düştü"
        El freni çekilmeyen otomobil, başka araca çarptı
        El freni çekilmeyen otomobil, başka araca çarptı
        Bodrum'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yolda kaldı (3)
        Bodrum'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yolda kaldı (3)
        GÜNCELLEME 2 - Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
        GÜNCELLEME 2 - Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
        İskeleye çarparak karaya oturan tekne için kurtarma çalışmaları başladı
        İskeleye çarparak karaya oturan tekne için kurtarma çalışmaları başladı