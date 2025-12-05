Bodrum'da el freni çekilmeyen otomobilin taşıt yoluna çıktığı an güvenlik kamerasında
Muğla'nın Bodrum ilçesinde el freni çekilmeyen otomobilin taşıt yoluna çıktığı an güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki fırına gelen sürücü, aracını işletmenin önüne park etti.
Sürücünün fırına girmesinin ardından el freni çekilmeyen otomobil, geri hareket ederek Atatürk Bulvarı'nda taşıt yoluna çıktı ve bir otomobile hafif şekilde çarptı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
