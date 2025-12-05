Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da el freni çekilmeyen otomobilin taşıt yoluna çıktığı an güvenlik kamerasında

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde el freni çekilmeyen otomobilin taşıt yoluna çıktığı an güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 17:20 Güncelleme: 05.12.2025 - 17:20
        Bodrum'da el freni çekilmeyen otomobilin taşıt yoluna çıktığı an güvenlik kamerasında
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde el freni çekilmeyen otomobilin taşıt yoluna çıktığı an güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki fırına gelen sürücü, aracını işletmenin önüne park etti.

        Sürücünün fırına girmesinin ardından el freni çekilmeyen otomobil, geri hareket ederek Atatürk Bulvarı'nda taşıt yoluna çıktı ve bir otomobile hafif şekilde çarptı.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

