Türkiye COP31'de dünyaya sıfır atık mesajı verecek

DURMUŞ GENÇ - Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Türkiye'nin COP31'e yapacağı ev sahipliğinin iklim diplomasisi alanında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Dünyaya kazandıracağımız sıfır atıkla alakalı yeni sözleşmeleri biz COP31 sırasında açıklayacağız. Dünyanın kaderini ilgilendiren atığın azaltılmasını, gıda israfının önlenmesini ilgilendiren yeni kararlar alınmasına öncülük edeceğiz." dedi.

Brezilya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 30. Taraflar Konferansı'nda (COP30) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında yürütülen müzakereler sonucunda gelecek yıl düzenlenecek COP31'in, Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında yapılmasına karar verildi.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye heyetinin COP30'da yürüttüğü etkin müzakereler sonucunda COP31 ev sahipliği ve başkanlığının alındığını söyledi.

Ağırbaş, Bakan Kurum'un liderliğinde başlatılan iklim diplomasisi ve COP31 adaylık süreci kapsamında 2022'den bu yana diğer bakanlıklar da dahil olmak üzere çok sayıda görüşme gerçekleştirildiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı çevre vizyonuyla beraber Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un takipleriyle COP31'in Türkiye'ye kazandırıldığını belirten Ağırbaş, "Bu bağlamda 2017 yılında vakfımızın kurucusu, onursal başkanı ve BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanımız Emine Erdoğan hanımefendi iklim ve çevre, sıfır atık konularında bizlere bir vizyon çizdi. Biz de bu vizyonun takipçisi olarak geçtiğimiz günlerde Brezilya'da COP30 Zirvesindeydik. Burada çeşitli bakanlar, kuruluş temsilcileri ve paydaşlarla görüşmelerimiz oldu." dedi.

- "Dünyaya kazandırılacak sıfır atıkla alakalı yeni sözleşmeler COP31'de açıklanacak"

COP31'i çok önemsediklerini vurgulayan Ağırbaş, şöyle konuştu: