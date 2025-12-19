Bodrum'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yöntem, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Yöntem'in kullandığı hafif ticari araç, önceki gün, yol kenarında park halindeki kapalı kasa kamyonete çarparak devrilmiş, kazada sürücü İbrahim Umut Yöntem ile araçtaki A.Z. ve M.Z. yaralanmıştı.

Görüntüde, kazada hayatını kaybeden İbrahim Umut Yöntem'in (18) kullandığı hafif ticari aracın kontrolden çıkıp park halindeki kapalı kasa kamyonete çarpması ve ardından da devrilmesi yer alıyor.

