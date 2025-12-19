Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 15:09 Güncelleme: 19.12.2025 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Dirmil Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Görüntüde, kazada hayatını kaybeden İbrahim Umut Yöntem'in (18) kullandığı hafif ticari aracın kontrolden çıkıp park halindeki kapalı kasa kamyonete çarpması ve ardından da devrilmesi yer alıyor.

        Yöntem'in kullandığı hafif ticari araç, önceki gün, yol kenarında park halindeki kapalı kasa kamyonete çarparak devrilmiş, kazada sürücü İbrahim Umut Yöntem ile araçtaki A.Z. ve M.Z. yaralanmıştı.

        Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yöntem, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Öte yandan tedavi altına alınan yaralılardan A.Z'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verdi
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verdi
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu

        Benzer Haberler

        Kamyonetin park halindeki araca çarpıp, takla attığı ölümlü kaza kamerada
        Kamyonetin park halindeki araca çarpıp, takla attığı ölümlü kaza kamerada
        Bodrum'daki ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        Bodrum'daki ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        Mabolla, 50'inci yıl sanat etkinliğinde dünyaca ünlü Caz ustalarını ağırlad...
        Mabolla, 50'inci yıl sanat etkinliğinde dünyaca ünlü Caz ustalarını ağırlad...
        Muğla Büyükşehir'den 13 ilçede çevre temizliği seferberliği
        Muğla Büyükşehir'den 13 ilçede çevre temizliği seferberliği
        Muğla'da güvenli yollar için 155 Milyon TL'lik yatırım
        Muğla'da güvenli yollar için 155 Milyon TL'lik yatırım
        Ayçin Kantoğlu: Yeniden Sumud, ilkbaharda yola çıkacak
        Ayçin Kantoğlu: Yeniden Sumud, ilkbaharda yola çıkacak