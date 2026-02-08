Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Muğla'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 13:50 Güncelleme: 08.02.2026 - 13:50
        Yıldıray Y. idaresindeki 48 AKR 532 plakalı otomobil, Fethiye-Üzümlü kara yolunda, karşı yönden gelen Emin T. yönetimindeki 48 RH 296 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan 3 yaşındaki Halil Efe Y. ile Zeliha Y. (60) hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

