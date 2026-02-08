GÜNCELLEME - Muğla'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.



Yıldıray Y. idaresindeki 48 AKR 532 plakalı otomobil, Fethiye-Üzümlü kara yolunda, karşı yönden gelen Emin T. yönetimindeki 48 RH 296 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan 3 yaşındaki Halil Efe Y. ile Zeliha Y. (60) hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

