        Muğla Haberleri

        Muğla'da sobanın parlaması sonucu yaşamını yitiren 11 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, sobanın parlaması nedeniyle ağır yaralandığı hastanede iki günlük yaşam mücadelesini kaybeden 11 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        09.02.2026 - 08:37
        Muğla'da sobanın parlaması sonucu yaşamını yitiren 11 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi
        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, sobanın parlaması nedeniyle ağır yaralandığı hastanede iki günlük yaşam mücadelesini kaybeden 11 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.


        Ceylin Öztürk'ün cenazesi, Yayla Ceylan Mahallesi'ndeki Tahtalı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze törenine, Öztürk'ün ailesi, yakınlarının yanı sıra Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ve çok sayıda kişi katıldı.

        - Olay

        Yayla Ceylan Mahallesi'nde önceki gün evinde kapağını açtığı soba parlaması sonucu yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Ceylin Öztürk, Antalya Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Ağır yanıkları bulunan Öztürk, iki gün süren müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.






