        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Giriş: 09.02.2026 - 17:44 Güncelleme: 09.02.2026 - 17:44
        Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan E.A, sağlık kontrolünün ardından Seydikemer Adliyesi'ne sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Olay

        Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi, Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Leylek Koyu mevkisinde 28'i çocuk 60 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalanmıştı.

        Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiş, göçmen kaçakçılığı şüphelisi ise adliyeye sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

