Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı, 33 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Milas ilçesinde 44 düzensiz göçmen kurtarıldı, 33 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 21:02 Güncelleme: 20.02.2026 - 21:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı, 33 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Milas ilçesinde 44 düzensiz göçmen kurtarıldı, 33 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Milas ilçesi Kazıklı Koyu mevkisinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, Sahil Güvenlik botları ve Kıyıkışlacık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri görevlendirildi.

        Ekipler, ortak çalışmayla bölgedeki 19'u çocuk 44 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Ayrıca, Geren Koyu mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu, kolluk destek timi ve Ören Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince karada tespit edilen 1'i çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kupada ilk finalist Beşiktaş!
        Kupada ilk finalist Beşiktaş!
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Manisa’da şüpheli ölüm: Çiftten biri hayatını kaybetti
        Manisa’da şüpheli ölüm: Çiftten biri hayatını kaybetti
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Düzensiz göçmenler mahsur kaldı
        Düzensiz göçmenler mahsur kaldı
        Milas'ta biri çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı
        Milas'ta biri çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da "Zeytinin Kalite Yolculuğun Markalaşması" projesinde başarılı üret...
        Muğla'da "Zeytinin Kalite Yolculuğun Markalaşması" projesinde başarılı üret...
        Okulda rahatsızlanan 11 yaşındaki Öykü, hayatını kaybetti
        Okulda rahatsızlanan 11 yaşındaki Öykü, hayatını kaybetti
        Datça'da öğrenciler sanata doydu
        Datça'da öğrenciler sanata doydu
        Datça'da "Fikir Atölyesi-Sağlıklı Beslenme" etkinliği yapıldı
        Datça'da "Fikir Atölyesi-Sağlıklı Beslenme" etkinliği yapıldı