Datça'da öğrenciler sanatçı Aljohara Jeje ile üretim sürecini deneyimledi

Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından 2026 yılının "Gençlik Yılı" ilan edilmesi ve şubat ayı temasının "Sanat ve Farkındalık" olarak belirlenmesi kapsamında Datça'da sanat etkinliği düzenlendi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ve Şube Müdürü Emre Birgül'ün katılımlarıyla Maison Magi sanat atölyesinde gerçekleştirilen etkinlikte, sanatçı Aljohara Jeje öğrencilerle buluştu.



Jeje, atölyesinde yürüttüğü çalışmalarını, sanatsal yaklaşımını ve üretim sürecini öğrencilerle paylaşarak gençlere ilham verdi.



Sanatçı ayrıca öğrencilerle uygulamalı bir sanat atölyesi gerçekleştirdi.



Gençler, bire bir üretim süreci deneyimi yaşarken sanatın farkındalık kazandırıcı yönünü tecrübe etme fırsatı buldu.



Etkinlik, öğrenciler için ilham verici ve farkındalık oluşturan özel bir sanat deneyimi oldu.



Etkinliğe öğretmenler, öğrenciler ve veliler katılım sağladı.



Sanatçı Aljohara Jeje'ye, ev sahipliği ve destekleri için Maison Magi'nin sahibi Sena Pir'e teşekkür edildi.

