Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş: "10 yıllık kaybımız 180 Bin lira"

SağlıkSen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanlarının en önemli sorununun döner sermaye dağıtımındaki adaletsizlik

olduğunu belirterek, "Bir sağlık çalışanının şuan döner sermayeden 10 yıllık kaybı 180 Bin lira. 30 yıllık sağlık çalışanı emekli olduğunda 100 Bin lira alıyor" dedi.

Türkiye'nin en büyük 2'nci sendikası Sağlık Sen'in Ağustos ayında yapılan 20202021 toplu şözleşmesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'un katılımı ile Muğla'da gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Başkan Semih Durmuş, Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Dural, Muğla Sağlık Sen Başkanı Özcan Çiçek ve sağlık çalışanları katıldı.

Muğla Sağlık Sen Başkanı Özcan Çiçek Muğla'daki sağlık camiasının sıkıntılarını dile getirdi. Ardından konuşma yapan Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Dural da katılımcıları gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

"ÇOCUKLARIMIZI NÖBET ODALARINDA BÜYÜTÜK"

Sağlık Sen Genel Başkan Semih Durmuş, "Bugün sahada verdiğimiz mücadele bundan sonra sağlık çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarının gelişmesi konusunda olacak. Biz sağlık çalışanlarının bu kadar yoğun şartlar altında çalışıyorken, sorunlarına duyarsız kalınmasınıasla kabul edemiyoruz. Toplu sözleşme masasındaki tavrımız tamamen bu duygusal yoğunluktan dolayıdır. Gece gündüz çalışan, abartmıyorum 180 saat çalışan arkadaşlarımız var. Biz sağlık çalışanlarının sorunlarını aile sorunlarımız olarak görüyoruz. Bizler çocuklarımızı nöbet odalarında büyüttük. Biz tüm talepleri masaya götürmek yerine en önemli sorunların çözülmesi için çaba harcadık. İlk maddemizin herksi ilgilendirmesi gerekiyordu. Ya işi en iyi bilen olacaksın, ya da işi en iyi bilenle çalışacaksın dedik. Bu konuda bir komisyon oluşturduk. Komisyon taleplerin sayısını azalttı fakat kapsamını genişletti. Her sağlık çalışanına dokunulsun istedik" dedi.

"10 YILLIK KAYBIMIZ 180 BİN LİRA"

Genel Başkan Durmuş, "Bu aşamada en büyük sorunumuz döner sermayedeki adaletizlik. Döner sermaye sağlık çalışanlarının lehine mutlak suretle düzeltilmeli. Ayda 1800 lira döner sermaye alması gereken arkadaşımız hiç para alamıyorsa biz sendika olarak buna tepki göstermiyorsak, yetkilileri zorlamıyorsak işimizin hakkını vermiyoruz demektir. Doktor gibi performans üretmeyen bir sağlık çalışanının şuan döner sermayeden 10 yıllık kaybı 180 Bin lira. 30 yıllık sağlık çalışanı toplam 100 Bin lira alıyor. Bu çalışanlara sabit ücret verilmesini istiyoruz. Bu ücret döner sermayeden olmasın. Bu ücret bütçeden verilsin. Bizim öncelikli maddemiz döner sermaye. Bu ilk madde kabul edilmeden diğer maddelere geçmeyeceğiz. Yıllara göre geriye gidiş sadece sağlık çalışanlarında var" diye ifade etti.

MUĞLA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:32

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