Marmaris sonbaharda yaz sezonunu yaşıyor Yerli ve yabancı turistler sıcak havanın ve denizin keyfini yaşıyor

Türkiye’nin gözde turizm beldelerinden Marmaris’te yaz sezonu devam ediyor. Sonbaharda bile yaz sıcaklarının hakim olduğu ilçede yerli ve yabancı turistlerin güneşin ve denizin keyfini yaşamak için sahillere akın edince denizde ve kumsalda renkli görüntüler oluştu.

İstanbul başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde sonbahar iyiden iyiye kendini göstermeye başladı. Yağmur ve rüzgarla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü. Önceki gün Marmaris'te de etkili olan yağışlar, yerini güneşli havaya bıraktı.

Sonbaharın tadını çıkarmak isteyen yerli yabancı turistler ve Marmaris sakinleri de plajları doldurdu. Gün boyu denize girip güneşlenen turistler plajda renkli görüntüler oluşturdu.

MUĞLA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:32

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