Yurtbulmuş Çifti’nden sıcak karşılama için teşekkür ziyareti

Marmaris’ten 5 yıl önce 21 Eylül 2014'te "Balıkçıl" adını verdikleri tekneleriyle yola çıkan ve 5 yıl sonra dünyayı dolaşarak yeniden Marmaris’e dönen Yurtbulmuş çifti yaşadıkları sıcak karşılamadan dolayı Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

5 yılda 5 kıta ve 5 okyanus geçtikten sonra geçtiğimiz Cumartesi günü Marmaris'e dönen Elif ve Mustafa Yurtbulmuş çifti Marmaris’te törenle karşılanmıştı. 5 yılın ardından eve dönüşlerinde kendilerini karşılayan kurumlar arasında yer alan Marmaris Belediyesi’ne teşekkür ziyaretine gelen Yurtbulmuş Çifti, yaşadıklarını Başkan Oktay ile paylaştı.

Başkan Mehmet Oktay’ın ‘Memlekete Hoş geldiniz” diyerek karşıladığı Yurtbulmuş çifti hem denizdeki, hem de karadaki sıcak ve duygu yüklü buluşma için Başkan Oktay’a teşekkür etti. Marmaris’i çok özlediklerini ifade eden Yurtbulmuş çifti, Başkan Mehmet Oktay’a da Belediye Başkanlığı görevinde başarılar diledi. Atlantik, Pasifik ve Hint okyanusunu geçtikleri uzun seyirleri hakkında bilgi veren Elif ve Mustafa Yurtbulmuş çifti, Başkan Oktay’ın ‘yeter artık dediğiniz zamanlar oldu mu?’ sorusu üzerine, zaman zaman fiziken çok yorulduklarını ama hiçbir zaman dünya turunu bırakmayı düşünmediklerini ifade ettiler.

MUĞLA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 16:25

AKŞAM 19:03

YATSI 20:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.