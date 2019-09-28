Otomobil traktöre arkadan çarptı; 3 yaralı

İstanbul'da bir deprem daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Milas’ta seyir halindeki bir otomobil aynı güzergahta ilerleyen traktöre arkadan çarptı. Kazada aynı aileden üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Bodrum’dan Milas’a doğru seyreden Emre Haseki’nin kontrolündeki 48 NZ 200 plakalı otomobil, aynı güzergahta ilerleyen Emrecan Güzel’in kontrolündeki 48 U 9440 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan traktör sürücüsüyle birlikte şarampole uçarken, otomobil ise yol kenarında bulunan benzin istasyonunun duvarına çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Emre Haseki, aynı otomobilde bulunan eşi ve çocuğu yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 16:24

AKŞAM 19:02

YATSI 20:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.