Rusya’da çok amaçlı kullanılan ve motoru üstte olan BE200ES uçağının Muğla’da test çalışmaları sürüyor.

BE200ES amfibik uçağını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Rusya’da kullanarak test etmişti. Uçak Teknofest etkinliklerine de katılarak gösteri uçuşu gerçekleştirmişti. BE200ES amfibik uçak ile ilgili kararın yapılacak test uçuşlarının ardından karar verileceği öğrenilirken, BE 200ES uçağı Muğla’nın değişik bölgelerinde test uçuşlarını sürdürüyor. Gökova Körfezi üzerinde de test uçuşu gerçekleştiren ve alçalarak denizden su alan amfibi yangın söndürme uçağı, denizden aldığı suyu Zeytinköy Mahallesi üzerindeki ormanlık alana boşalttı.



BE200ES amfibi uçağı

BE200ES çok amaçlı amfibi uçağı UAC yapısında olan HAŞ ‘TANTK im. G. M. Beriyeva’ tarafından tasarlanmış ve seri üretime geçilmiştir. BE200ES ilk uçuşu 1998 Eylül ayında yapıldı. Aralık 2003 tarihinde Rusya Doğal Afetler Bakanlığı için özel olarak tasarlanan Be200ChS versiyonundaki Be200ES uçağına Devletlerarası Havacılık Komitesi (MAK) havacılık sicilinden Tip Sertifikası, Kasım 2010 tarihinde ise Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı’ndan (EASA) Tip Sertifikası aldı. Bundan dolayı, uçağın Avrupa şirket ve kurumları tarafından ve EASA normlarını standart olarak kabul eden ülkelerin şirket ve kurumları tarafından kullanılmasına imkan sağlandı. Günümüzde uçağa Dairelerarası Hava Tankerler Komitesi’nden (ABD) izin alma çalışmaları yapılmaktadır.

Haziran 2004 tarihinden itibaren Be200ChS uçakları yangın tehlikesi yüksek dönemlerinde havaalanlarında daimi görevini sürdürmektedir. Amfibinin baz modifikasyonu orman yangınların su veya ateş söndürme sıvıları ile söndürülmesi için yapılmıştır. Tamamen su geçirmez gövdesi sayesinde, BE200ES tarafından yapılan görev listesi büyük ölçüde artmaktadır. Uçak yolcu taşımacılığı, aramakurtarma çalışmaları, çevre izleme, deniz ekonomik bölgesinin ve deniz sınırların gözlemlemesini yapabilmektedir. BE200 birkaç kere Fransa, Almanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan, Malezya, Çin’de yangın söndürme çalışmalarına katılmış ve gösterilmiştir. Uçağı Fransız, Amerikan, İtalya pilotları kullanmış ve teknik özellikler ile imkanları hakkında en yüksek puan vermiştir.

MUĞLA 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 16:24

AKŞAM 19:02

YATSI 20:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.