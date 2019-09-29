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Muğla’da korkunç yangın Muğla'nın Dalaman ilçesi kırsal Çöğmen Mahallesi'nde ahırda çıkan yangından ...

İHA

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ahırda çıkan yangından dolayı bir yaşlı kadın hayatını kaybederken, 7 küçükbaş hayvan da yanarak telef oldu.

Muğla’da korkunç yangın Muğla'nın Dalaman ilçesi kırsal Çöğmen Mahallesi'nde ahırda çıkan yangından dolayı bir yaşlı kadın hayatını kaybederken, 7 küçükbaş hayvan da telef oldu

Muğla’nın Dalaman ilçesinde ahırda çıkan yangından dolayı bir yaşlı kadın hayatını kaybederken, 7 küçükbaş hayvan da yanarak telef oldu.
Olay, ilçeye bağlı kırsal Çöğmen Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Zülfe Kılınç (78), ahırda bulunan 7 küçükbaş hayvanına yem hazırlarken henüz belirlenemeyen sebepten dolayı ahır içerisinde bulunan saman balyaları alev almaya başladı. Alevlerin arasında kalan yaşlı kadının vücudunda ağır yanıklar oluşurken, yangını gören köylüler durumu Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Jandarma, 112 acil sağlık ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye Grup Amirliği olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Zülfe Kılınç'ı Dalaman Devlet Hastanesine kaldırırken 7 küçükbaş hayvan alevlerin ortasında kalarak feci şekilde can verdi. Yaralı kadın Dalaman Devlet Hastanesindeki yapılan müdahalelerin ardından vakit kaybetmeden İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ambulans ile İzmir’e gelmekte olan Kılınç’ın kalbi yolda durdu. Bunun üzerine acil bir şekilde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirilen yaşlı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akrabalardan şüpheleniliyor
Talihsiz kadının oğlu Alim Kılınç, yangın sonrası vücudunda ağır yanıklar olan ve bilincinin açık olduğunu iddia ettiği annesi ile yapmış olduğu konuşmada, annesinin yangını kendisinin çıkarmadığını söylediğini ifade etti. Kılınç, tarla mevzusundan dolayı husumetli oldukları akrabalarından şüphelendiğini de sözlerine eklerken 7 küçükbaş hayvanın da yanarak telef olduğunu söyledi.

Ormanlık alanda yangın çıktı
Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri ahırda çıkan yangını söndürme çalışmaları yaparken, iddiaya göre kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana tesir etti. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde ormanlık alanda çıkan yangın saat 21.00 sularında söndürülerek kontrol altına alındı.
Öte yandan, Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

MUĞLA

30 Eylül 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:34
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  • İKİNDİ 16:23
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