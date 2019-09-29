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TFF 3.Lig Fethiyespor: 0 - Payasspor 0

İHA

TFF 3.Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Payasspor ile 00 berabere kaldı.

TFF 3.Lig Fethiyespor: 0 - Payasspor 0

TFF 3.Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Payasspor ile 00 berabere kaldı.
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Sabit Selvi xxx, Serdar İla xxx, Mustafa Kırbaş xxx
Fethiyespor: Serkan xxx, Hüseyin xx,(Dk. 56 Sergen xx), Sabri xxx, Anıl Gir xxx Halil xxx, ( Dk. 61 Metin xx), Turgay xx, İbrahim xxx, Mert Özmen xxx, Cemal xxx, Mert Caymaz xx, ( Dk. 78 Enes xx),Anıl Arıcıoğlu xxx,
Payasspor: Cihan xx, Cuma xx, Oğuzhan xx, ( Dk. 61 Agah x), Mümin xx, Ömer xxx, Fatih xx, Yasin xx Uğur xx, (Dk. 84 Zafer x), Furkan xx, ( Dk. 73 Mehmet xx), Aykut xx, Fatih xx
Goller:
Sarı Kartlar: Dk. 1 Cuma, Dk. 51 Oğuzhan,Dk. 82 Yasin, Dk. 88 Aykut, ( Payasspor), Dk. 38 Anıl arıcıoğlu, Dk. 87 Sergen, Dk. 88 Mert Özmen, Dk. 90+ 3 Anıl Gir ( Fethiyepspor)

MUĞLA

30 Eylül 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:34
  • GÜNEŞ 06:54
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 16:23
  • AKŞAM 19:00
  • YATSI 20:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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