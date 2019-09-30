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Bodrum’da kabus gecesi; Su borusu bomba gibi patladı araç içine düştü, 5 yıldızlı oteli su bastı, ...

İHA

Bodrum'da gece saatlerinde bomba gibi patlayan isale hattı, etrafı savaş alanına çevirdi. Bir oteli ve evleri su bastı, bir vatandaş patlakla oluşan çukura otomobili ile girdi, bir kişi ise elektrik akımına kapıldı.

Bodrum’da kabus gecesi; Su borusu bomba gibi patladı araç içine düştü, 5 yıldızlı oteli su bastı, evler çamurla kaplandı, ağaçlar yıkıldı Bodrum’da su borusu bomba gibi patladı, otelde kalan turistler neye uğradığını şaşırdı

Bodrum’da gece saatlerinde bomba gibi patlayan isale hattı, etrafı savaş alanına çevirdi. Bir oteli ve evleri su bastı, bir vatandaş patlakla oluşan çukura otomobili ile girdi, bir kişi ise elektrik akımına kapıldı.
OrtakentYahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerindeki DSİ isale hattı, gece saat 02.00 sularında patladı. Patlağın ardından tonlarca su asfaltı patlattı. O esnada yoldan otomobili ile geçen vatandaş, çukurun içinde kaldı. Vatandaş, son anda otomobilinden dışarı çıkarken araç çukura gömüldü.

Otel tahliye edilecek
Tonlarca su, yolun alt kısmındaki sitedeki evleri girdi. Gece yataklarında yatan vatandaşlar, su sesiyle uyanarak neler olup bittiğini anlamaya çalıştı. O esnada site sakinlerinden biri, elektrik akımına kapıldı. Vatandaş, akımdan kendisini güçlükle kurtardı. Evlerde büyük çapta maddi hasara sebep olan su, daha sonra bölgede denize sıfır bir otele vurdu. Otelin mutfak kısmındaki istinat duvarı yıkılırken bazı odalar, restoran bölümleri sular altında kaldı. Oteli havuzu ise çamurlu suyla doldu. Yaklaşık 200 kişinin kaldığı otelin tahliye edileceği bildirildi. Odalarını su basan turistler ise neye uğradıklarını şaşırdılar.
Gece kabusu yaşayan Seda Akbulut, canlarını zor kurtardıklarını ifade ederek şöyle dedi: “Gece saat 02.00 sularıydı. Suyun gürültüsüyle uyandık. Kapıyı açamadık, baktım buralar su olmuş. Bahçe, her taraf zaten şelale gibiydi. İlk başta ne olduğunu anlayamadık, güneş enerjisi patladı sandık. Daha sonra güneş enerjisinde o kadar su olmaz dedik” dedi.
Akbulut, eşinin de elektrik akımına kapıldığını ve sonra kendi imkanları ile kurtulduğun sözlerine ekledi.

Otel sular altında kaldı, istinat duvarı ve ağaç yıkıldı
Sular altında kalan otelin operasyon müdürü Halil İbrahim Özcan, oteli tahliye edeceklerini turistleri diğer otellerine yönlendireceklerini belirterek “Bizim otelin belli bölümlerinden aşağı su akmaya başladı. Aşırı derecede sel durumu oldu. Yaklaşık 15 oda boşalttık. Yaklaşık 200 misafir vardı. Gerekli önlemleri aldık ama otel olarak bu durumdan baya bir etkilendik. İnşallah tekrarlanmaz. Misafirlerimizi bizim diğer otellere transfer edeceğiz. Biz şu anda genel temizliği yaptık, sadece havuz ve sahil bölümünde aşırı derecede sele maruz kalan bölgeler var. Oraların da temizliği yapılacak. Görevliler geldiler, gerekli tutanaklar tutuldu. Gerekli mercilere de bildirdik. Zararımız çok büyük. Odalar, restoranların, barların elektrik aksamları, havuz pompaları. Bunlar baya bir tutar” şeklinde konuştu.
Otelin mutfağındaki yıkama bölümünde istinat duvarının yıkıldığını ifade eden Özcan, “Şu anda ne makinemiz, ne tabağımız hiçbir şeyimiz yok. Hepsi kırıldı. Bundan dolayı da 12 gün içerisinde oteli kapatmayı düşünüyoruz. Normalde 11 Ekim’de kapatacaktık. Turistleri de bizim diğer otele transfer edeceğiz. Bu gece itibariyle transferlere başlayacağız” dedi.
Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediyesi ekipleri patlağın olduğu bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Bazı mahallelere ise su verilemiyor.
Öte yandan birkaç hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Büyükşehir Belediye Başkanı’nı Ankara’ya davet ettiği toplantı sonrası konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, toplantıya katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Bodrum Ana Su İsale hattındaki sorunların DSİ tarafından çözüleceği müjdesi verdiğini açıklamıştı.

MUĞLA

01 Ekim 2019 Salı

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