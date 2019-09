Muğla ‘Su’ zirvesine ev sahipliği yapıyor Su bilimi konusundaki en önemli ulusal platformların başında gelen 10. Ulusal Hidroloji Kongresi 9-12 Ekim tarihlerinde Muğla’da yapılacak.

Kentsel altyapı problemlerinin büyük bir kısmını oluşturan su kaynaklı problemlerin çözümü için en önemli bilimsel platform olan Hidroloji Kongresi 912 Ekim tarihleri arasında Muğla’da toplanıyor. Su Kaynakları alanında çalışan bilim insanlarını, kamu kurum ve kuruluşlarını ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek bu bilimsel platformda ülkemiz sorunlarına çareler aranacak.

Kongre Organizasyon Komitesi Başkanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik’in konuyla ilgili açıklamasında; “Son yıllarda ülkemizin geniş bir kesiminde özellikle kentsel alanlarda yoğun bir biçimde sudan kaynaklı sorunlarla boğuşmakta olduğumuzu ve bu sorunların başında insan hayatını ve yaşamını doğrudan etkileyen içme suyu teminindeki zorluklar, taşkınların meydana getirdiği zararlar, kanalizasyon ve drenaj hatlarından kaynaklı çevresel etkiler oluşturuyor. Gerek küresel ölçekte gerekse ülkemizin suyla ilgili tüm sorunlarının tartışılacağı bir kongreyi Muğla’da gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Su bilimi konusundaki en önemli ulusal platformların başında gelen 10. Ulusal Hidroloji Kongresi’ni Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBS&UZAL) ev sahipliğinde 0912 Ekim 2019 tarihleri arasında Muğla’da gerçekleştireceğiz. 10. Ulusal Hidroloji Kongresi, üniversitelerimizin İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve Ziraat Mühendisliği gibi bölümleri başta olmak üzere birçok disiplinden oluşan ve su bilimine yönelik faaliyet gösteren saygın bilim insanlarını bir araya getirmektedir. Bunun yanında, su bilimleri konusunda teknik, ticari, sanayi ve hizmet altyapısını temsil eden yerel yönetimleri, kamu kurum ve kuruluşlarını ve özel sektör temsilcilerini buluşturacaktır. 10. Ulusal Hidroloji Kongresi kapsamında ilgili tüm kesimleri bir araya getirerek, güncel bilimsel birikimin paylaşılacağı, geleneksel ve yenilikçi teknoloji ve uygulamaların tartışılacağı, yeni fikir ve projelerin geliştirileceği, katılımcılar arasındaki iletişim ve işbirliğinin güçlendirileceği bir ortam sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Kongrede su biliminin dünyadaki en önemli isimlerinden olan Arizona State Üniversitesi’nden Prof. Dr. Larry Mays, Columbia University in the New York City ve City University of New York profesörlerinden Yuri Gorokhovich'in açılış konuşmasını yapacak. Kongre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü gibi çok sayıda su ve kanalizasyon idaresi genel müdür ve yardımcıları seviyesinde temsil edilecek. 100’ün üzerinde bilimsel makalenin sunulacağı ve 4 gün sürecek kongrenin ilk gününde su ile ilgili genel müdürlüklerin temsil edildiği iki oturum olacak.

MUĞLA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 16:22

AKŞAM 18:59

YATSI 20:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.