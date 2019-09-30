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Tatile gelen turistler denizden çıkıp 500 yıllık ağaçlardan zeytin topladı

İHA

Bodrum'da tatil yapan yerli ve yabancı turistler deniz keyfini bırakıp otel bahçesinde bulunan 500 yıllık ağaçlardan zeytin toplayıp oyun havası eşliğinde dans etti.

Tatile gelen turistler denizden çıkıp 500 yıllık ağaçlardan zeytin topladı

Bodrum’da tatil yapan yerli ve yabancı turistler deniz keyfini bırakıp otel bahçesinde bulunan 500 yıllık ağaçlardan zeytin toplayıp oyun havası eşliğinde dans etti.
Bodrum Rixos otel tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Zeytin Festivalinde yabancı turistler önce zeytin topladı, daha sonra festival için getirilen butik zeytinyağı sıkma makinesinde yağını çıkarıp içti. Renkli görüntülere sahne olan Rixos Olive Fest’de denize giren yerli ve yabancı turistler deniz keyfini bırakıp festival alanına geldi. Davul zurna eşliğinde zeytin toplayan turistler neye uğradığını şaşırdı. Denizin, güneşin ve sıcak havanın tadını çıkarırken bir anda zeytin toplamaya başlayan özellikle yabancı turistler heyecanlandı. Tüm zeytinleri toplayan yerli ve yabancı turistler daha sonra zeytin dolu sepetlerle festival alanına kurulan zeytinyağı soğuk sıkım makinesine getirdi. Makineye elleriyle topladıkları zeytinleri koyarak zeytinyağı elde etti. Heyecanları gözlerinden okunan turistlerin bazıları da zeytin basmayı ve kırmayı öğrendi. Karaova derneği tarafından getirilen köylü kadınlar ise Ege yöresine ait halk oyunları oynadı. Bazı turistlerde halk oyunları oynayan kadınlara eşlik etmeye çalıştı. Ankara’nın Bağları şarkısıyla coşan turistler bir yandan zeytin toplarken diğer yandan Ankara’nın bağlarıyla çiftetelli oynadı. Festivalde yabancı turistler ve otel personelleri en iyi zeytinyağlı yemek yarışması düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada en iyi zeytinyağlı yemeği yapana ödül verildi.
500 yıllık ağaçlar var
Rixos Premium Bodrum Otel Genel Müdürü Mehmet Tulunay; “Bu sene Zeytin Festivali’nin 4’üncüsünü düzenledik. Otelimizin bahçesinde bulunan ve anıt niteliği taşıyan yaşları 300 ile 500 yıl arasındaki zeytin ağaçlarımıza bir saygı projesi olarak başlayan bu fikrimiz, tesisimizdeki zeytin ağaçlarının sayımı bunların kalibre edilmesi ve anıt ağaç özelliği taşıyanların da tescillenmesi ile başlamıştı. Burada, misafirlerimizle ve Bodrumlularla beraber keyifli bir hasat ile gerçekleştirdik. Burada yapmış olduğumuz hasatta misafirlerimiz tarafından toplanan zeytinler, hiç bekletilmeden, yarım saat içinde soğuk sıkım makinesi ile nefis zeytinyağlarına dönüştürüldü. Mahsülden çıkan zeytinyağlarımızı da, özel olarak tasarlanan zeytinyağı şişelerimiz de misafirlerimizle paylaştık. Bu sene de misafirlerimiz, çalışma arkadaşlarımız ve Bodrum halkıyla tekrar bunu kutluyoruz. Şu anda festival alanında bir çok standımız var. Stantlarda zeytin, zeytinyağı ve zeytine dair tüm ürünler tanıtılıyor. Aynı zamanda yerel yemeklere ait bir standımız var. Buranın yerel kültürüne ait yemeklerimizi sunuyoruz. Onları yabancı misafirlerimizle tanıştırıyor, deneyimsel tatil anlayışını Rixos kültürüne uygun olarak misafirlerimize yaşatıyoruz.” dedi.

MUĞLA

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:35
  • GÜNEŞ 06:54
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 16:22
  • AKŞAM 18:59
  • YATSI 20:13
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