Muğla Emniyet Müdürü Dilberoğlu göreve başladı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Süleyman Suvat Dilberoğlu Muğla’da görevine başladı.

Sadece bir tane ama ağırlığı...

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Muğla il Emniyet Müdürü olarak atanan Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla’da görevine başladı.

Hakkari’de üç yıl görev yapan Muğla İl Emniyet Müdürü Diyberoğlu için Emniyet Müdürlüğü önünde karşılama töreni gerçekleştirildi. Muğla’nın yeni Emniyet Müdürü Dilberoğlu personel ile tek tek tanışmasının ardından makamında ilk ziyaretçileri basın mensupları oldu.

Hakkari’de basın mensupları ile çok iyi bir diyalog kurduklarını belirten Dilberoğlu, Muğla’da da Muğla’nın menfaatleri öncelikli çalışma yapacaklarını açıkladı.

MUĞLA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:35

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