Geçici Hayvan Bakımevi engelli izci dostlarını ağırladı Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Kısa Mola Merkezlerinde izcilik eğitimi alan engelli öğrenciler Geçici Hayvan Bakımevi’ni ziyaret etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 Milyon 912 Bin 405 TL’ye mal edilerek Türkiye’nin sayılı barınaklarından birisi olan Geçici Hayvan Bakımevini görevli veteriner hekimler kontrolünde gezen Engelsİzciler, hayvan sahiplenme ve barınakta yürütülen hizmetlerle ilgili bilgiler aldı. Hayvan Bakımevinde ilk kabul ünitesi, yavrulu anne bakım ünitesi, karantina ünitesi, muayene ünitesi, ameliyathane ünitesi, müşahede ünitesi, kedi üniteleri, açıkkapalı kafesler ve doğal yaşam park alanlarını da gezen Engelsİzciler, hayvanlarla da yakından ilgilenerek bol bol fotoğraf çektirdi. Ziyaret sonuna kadar hayvan sevgisi konusunda da farkındalık bilinci oluşturulan Engelsizcilere, yardıma ihtiyacı olduğunu düşündükleri hayvanlarla karşılaşmaları durumunda 444 48 01 nolu Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi numarası arayabileceklerinin bilgisi verildi.

MUĞLA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 16:22

AKŞAM 18:59

YATSI 20:13

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