Muğla’ya 17 yeni spor tesisi müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Muğla’nın 9 ilçesine 17 spor tesisinin yapımı için AK Parti Muğla Milletvekilleri ve İl Başkanlığının girişimiyle 38 milyon liralık ödenek aktarıldı. Spor tesislerinin yapımlarına kısa süre içinde başlanacağı açıklandı.

Dalaman, Ortaca, Yatağan, Seydikemer, Ula belediyeleriyle, ilçe başkanlıklarının milletvekilleri ve İl Başkanlığına ilettiği yatırım talepleri, Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla geçtiğimiz Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a aktarıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 9 ilçeye farklı alanlarda 17 yeni tesis yapımı için ödeneğini toplantı sonrasında ayırdı.

Buna göre Muğla’nın Milas ilçesindeki spor salonu yapımı için 10 milyon lira, Köyceğiz’de spor salonu, gençlik merkezi ve halı saha yapımı için 11 milyon 800 bin lira, Ortaca’da yarı olimpik kapalı yüzme havuzu için 4 milyon 300 bin lira, Seydikemer ilçesindeki okullarda 5 adet halı saha için 1 milyon 250 bin lira, Yatağan ilçesine gençlik merkezi ve futbol sahası yapımı için 4 milyon 300 bin lira, Dalaman’a 2 adet tenis kortu için 600 bin lira, Ula’ya sentetik yüzeyli futbol sahası, tribün ve soyunma odaları için 2 milyon 350 bin lira, Ula boğa güreşi alanı için 900 bin lira, Ula’ya spor salonu yapımı için 2 milyon 500’er bin lira ödenek ayrıldı. Ödenekler, Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Muğla İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne aktarıldı.

Muğla’nın spor yatırımlarıyla ilgili yapım ihalelerinin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği bildirildi.

MUĞLA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:35

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