Milas Kampüsü 90 öğrencisiyle eğitime başladı Tazelenme Üniversitesi Muğla Milas Kampüsü eğitim öğretime düzenlenen törenle başladı.

Tazelenme Üniversitesi Muğla Milas Kampüsü’nün 2019 2020 eğitim öğretim yılı Tazelenme Üniversitesi Muğla Milas Kampüsü Koordinatörü Prof. Dr. Muammer Tuna ve öğrenciler tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşımızın seslendirilmesiyle devam eden törende kısa bir konuşma yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Tazelenme Üniversitesi Muğla Milas Kampüsü Koordinatörü Prof. Dr. Muammer Tuna, Tazelenme Üniversitesinin bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek “Tazelenme ailemiz her geçen gün genişliyor. Muğla’da üçüncü yılımızı doldurduk. Milas’ta ise ilk yılımız. Eğlenerek öğrenmeye, tazelenmeye ve en az 90 yaşına kadar yaşamaya çalışacağız. Tazelenme üniversitesi 60 yaş üstü insanlara pozitif yaşlanma imkanı veren bir proje. Yaşlıların tekrar hayata mutlu bir şekilde hayata bağlanmalarını sağlamayı hedefleyen bir proje. Eğitimimiz 4 yıl sürecek. Muğla’da üçüncü yıl oldu. Olumlu etkilerini görüyoruz” dedi.

Muğla genelinde yaklaşık 700 öğrencinin bulunduğunu ve Muğla Merkez’de 4, ilçelerinde ise 4 olmak üzere toplam 8 sınıf oluşturulduğunu ifade eden Tuna, “Milas’ın dışında, Bodrum, Köyceğiz, Fethiye'de de tazelenme kampüsleri açacağız. Projeyi Muğla ilinde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Tabi ki süreç adım adım ilerliyor. Muğla'da bu rakam binlere ulaşabilir" dedi.

Milas'taki öğrenci sayısı 90'a ulaştı

60 yaş üzeri ve en az lise mezunu bireylerin üniversiteye başvuruda bulunduğunu da belirten Tuna, “Milas’taki kampüsümüze şimdiye kadar 90 kişi başvurdu. Öğrencilerimize yönelik 12 farklı dersimiz olacak. Bu derslerimiz zihinsel ve fiziksel anlamda bireylere katkı sağlayacak” dedi.

Atapark’taki çelenk sunma törenin ardından Tazelenme Üniversitesi Muğla Milas Kampüsü’nün eğitim öğretim açılış programı Milas Meslek Yüksekokulu’nda devam etti.

MUĞLA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:35

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