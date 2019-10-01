Ölüm yolculuğu saniye saniye kameralara yansıdı 139 mülteci yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan 139 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Düzensiz göçmenlerin kaçma anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Akyarlar sahilinden gece 02.00 sıralarında lastik botla denize açılan 61 düzensiz göçmen Turna Burnu açıklarından devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan 23 erkek, 13 kadın ve 25 çocuk Turgutreis limanına getirildi. Aynı gece 2 Kongo, 1 Filistin, 2 Gabon, 2 Gana ve 3 Güney Afrikalı düzensiz göçmen daha ele geçirildi. 5 erkek, 4 kadın ve 1 çocuk olmak üzere toplam 10 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı.

Sabaha karşı 4.30 sularında Akyarlar açıklarında lastik bot içerinde 5 erkek, 1 çocuk toplam 6 Suriye uyruklu düzensiz göçmen daha yakalandı. Hemen ardından sabah saat 05.45’te ise aynı bölgede lastik bot ile denize açılan 23’ü erkek, 8’i kadın 4’ü çocuk olmak üzere 22 Suriye, 13 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Aynı günün sabahı ise 07.30'da Tekağaç Burnu açıklarında içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan bir lastik bot daha durduruldu. Lastik botun içerisinde 17 erkek, 5 kadın ve 5 çocuk olmak üzere toplam 27 düzensiz göçmen yakalandı. 21 Suriye, 6 Filistin uyruklu olduğu öğrenilen düzensiz göçmeler Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

Güvenlik güçleri tarafından bir gecede 4 ayrı operasyonla yasa dışı yollardan çıkış yapmak isteyen 139 göçmen, Turgutreis Limanı'na getirildi. İşlemlerinin ardından Bodrum Emniyet Müdürlüğüne teslim edilecek düzensiz göçmenlerin bazıları sınır dışı edilecek.

MUĞLA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:35

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