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Çuval üretimine başladılar, şimdi çuvalla para kazanıyorlar

İHA

Milas'ın Güllük limanından ihraç edilen feldspatın taşınması ve gemilere yüklenmesinde çok ihtiyaç duyulan "big bag" denilen koca çuvallar artık Milas'ta yapılıyor. Üç yıl önce Beçin'de kurdukları tesiste deneme amacıyla kısıtlı miktarda big bag üretimine başlayan bir firma ürünlerinin gördüğü ilgi üzerine üretimini arttırdı. Bunun için öncelikle Milas'ta TARİŞ'in Balçık mevkiindeki pamuk tesislerinden 1200 metrekarelik bir depo kiralayan firma, daha sonra makine ve çalışan sayısını da arttırarak üretimini günde 1100 / 1200 big bag seviyesine çıkarmayı başardı. Ürettikleri ürünlerin...

Çuval üretimine başladılar, şimdi çuvalla para kazanıyorlar

Milas'ın Güllük limanından ihraç edilen feldspatın taşınması ve gemilere yüklenmesinde çok ihtiyaç duyulan "big bag" denilen koca çuvallar artık Milas'ta yapılıyor. Üç yıl önce Beçin'de kurdukları tesiste deneme amacıyla kısıtlı miktarda big bag üretimine başlayan bir firma ürünlerinin gördüğü ilgi üzerine üretimini arttırdı. Bunun için öncelikle Milas'ta TARİŞ'in Balçık mevkiindeki pamuk tesislerinden 1200 metrekarelik bir depo kiralayan firma, daha sonra makine ve çalışan sayısını da arttırarak üretimini günde 1100 / 1200 big bag seviyesine çıkarmayı başardı. Ürettikleri ürünlerin kalitesi nedeniyle yeni talepler almaya başlan firma üretimini üç kat daha arttırmaya hazırlanıyor.
Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi, Milas'ta big bag üretimi başlatan ve aynı zamanda MİTSO üyesi olan Bodrum Ambalaj Ltd. Şirketini ziyaret etti. MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aykal'ın katıldığı ziyarette, firma yöneticisi Harun Aykal'a yatırımları nedeniyle kutladılar ve başarılar dilediler.
MİTSO Yöneticilerine big bag üretim tesisi hakkında bilgi veren şirketin yöneticisi Harun Aykal "Güllük limanından yapılan ihracatlarda, balık üretim tesislerinde çok miktarda big bag çuvallar kullanıldığını görünce biz de bir araştırma yaptık. Balık üreticilerinin ve madencilerin big bag çuvala ihtiyaçlarına rağmen Güney Ege'de böyle bir üretim tesisi olmadığı gördük ve bu işe girişmeye karar verdik. Önce Beçin'de kiraladığımız bir depoda biraz da deneme amaçlı üretime başlattık. Orada sistemi oturtmayı başarınca işi büyütme gereği duyduk ve TARİŞ'ten bu depoyu kiraladık. Şimdi 21 çalışanımızla bir iş gününde 1100 / 1200 big bag üretmeye başladık. Amacımız, kısa sürede üretimimizi üç kat arttırmak. Ürünlerimiz kalite ve fiyat bakımından çok rağbet görmeye başladı. Her geçen gün talepler artıyor. Sadece Aydın ve Muğla bölgesinde 2 milyon big bag ihtiyacı var. Daha önce bu bölgeye big bag çuvallar Balıkesir'den geliyormuş. Ayrıca Kayseri ve Gaziantep'te de big bag çuvallar üretiliyor. Fakat bizim amacımı, bizim yörenin ihtiyacı olan big bag çuvalları Milas'ta üretmek. Tesisimizi daha da geliştirmek için GEKA'ya da başvurduk" diye konuştu.

MUĞLA

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:35
  • GÜNEŞ 06:54
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 16:22
  • AKŞAM 18:59
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