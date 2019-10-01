Tek hedef ‘Kızılelma’

Muğla’nın Milas ilçesinde, Milas Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Milas Amfi Tiyatro’da Sanatçı Ali Kınık’ın sahne aldığı “Hedef Kızılelma” gecesi düzenlendi. Geceye Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Fatih Keskin de katıldı. Mehteran gösterileriyle başlayan gecede Kızılelma vurgusu yapıldı

Milas Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, Milas Ülkü Ocakları Eğitim ve Projeleri yararına Hedef Kızılelma Gecesi düzenlendi. Milas Amfi Tiyatro’da Saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması ile başlayan geceye MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Fatih Keskin, Ülkü Ocakları Muğla İl Başkanı Burak Demirel, MHP Milas İlçe Başkanı Emin Nazmi Ünlüsoy, MHP Milas Belediye Meclis Üyeleri Mevlüt Kiriş, İlhan Yüksel, Sinan Erbey ve Nazife Gürsoy Arslan ve çok sayıda davetli katıldı.

Gecede ilk olarak sahne alan Mehteran takımı oldu. Coşkuyla izlenen mehteran gösterisi 'Hücum Marşı' ile son bulurken program protokol konuşmaları ile sürdü. İlk olarak sahneye gelen isim gecenin mimarı Milas Ülkü Ocakları Başkanı Hayrettin Gönül oldu.



Başkan Gönül Kızılelma hedeflerinden bahsederek başladığı konuşmasında; “Ülkü Ocakları olarak var olduğumuz günden itibaren başta kurucumuz merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey ve yine kurucularımızdan olan Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyin hedef olarak daima bizlere işaret etmiş olduklar, Kızılelma ve Turan Ülkümüz yıllardır haykırmış ve anlatmış olduğumuz bir kutlu hedef olarak maziden atiye ruhumuzda yer almaktadır” ifadelerine yer verdi.

Son nefesimize ve son damla kanımıza kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

Gönül’ün konuşması sonrasında sahneye gelen Muğla İl Başkanı Burak Demirel ise “Ülkücü Hareket özü itibari ile büyük sevdalara hesapsızca adanmışlığa kutlu ülkülere fedakarca bağlanmışlığı temsil eden bir harekettir. Ülkücü Hareketin mensupları çoğu zaman varlık aleminden sıyrılarak, mana alemlerinde özünü, ülküsünü, sevdasını ve dünya ile kavgasını kavramaya ve anlamaya çalışmaktadır. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak İnşallah güzel Milas'ımızda, Muğla'mızda ve 81 vilayetimizde, Türkİslam merkezli bir medeniyeti yeniden en yükseklere çıkarmak adına son nefer, son nefes ve son damla kanımıza kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Sahneye son olarak gelen konuşmacı ise Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Fatih Keskin oldu. Genel merkez çalışmaları ve Ocak politikaları hakkında bilgiler veren Keskin’in konuşması sonrası müzik programı ve çekilişle hediye verilmesine geçildi.

Milaslı gençlerden Neşet Türkoğlu’nun kendi eseri olan rep parça olan 'Sancak' şarkısını seslendirmesi katılımcıların da eşlik etmesiyle keyifle izlendi.

Daha sonra Milas Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı yararına hediye çekilişi ve açık artırmaya geçildi. El işçiliği ile yapılan mermer bozkurt panosu 25 bin lira ile gecenin konuğu MHP Milas İlçe Başkanı Emin Nazmi Ünlüsoy’a verildi.

Geceye katkı sunanlara plaket takdiminin ardından gece Sanatçı Ali Kınık’ın beğeniyle takip edilen konser programı ile son buldu.

MUĞLA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:35

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