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Thomas Cook’un iflası üzerine başkanlar toplandı Toplantıdan ‘ortak hareket etme’ kararı çıktı

İHA

Thomas Cook'un iflasını en az zararla atlatmak isteyen Marmaris, yaraları sarmak için kolları sıvadı. Marmaris Belediyesi öncülüğünde bir araya gelen oda temsilcileri birlikte hareket etme kararı aldı.

Thomas Cook’un iflası üzerine başkanlar toplandı Toplantıdan ‘ortak hareket etme’ kararı çıktı

Thomas Cook’un iflasını en az zararla atlatmak isteyen Marmaris, yaraları sarmak için kolları sıvadı. Marmaris Belediyesi öncülüğünde bir araya gelen oda temsilcileri birlikte hareket etme kararı aldı.
İngiliz seyahat firması Thomas Cook’un iflasından en çok etkilenen turizm bölgelerinden biri olan Marmaris’te; belediye başkanı ve oda yöneticileri güncel konuları görüşmek üzere bir araya geldi. Krizin etkisini kısa vadede azaltmak, gelecek sezona dair planlama yapmak ve ilçenin turizm potansiyelini arttırmak için yapılan toplantıda ortak hareket kararı çıktı.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay başkanlığında belediye binasında yapılan toplantıya Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris Esnaf Odası Başkanı Şükrü Ayyıldız, GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, TÜRSAB Bölge Temsilcisi Suat Esin, Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı, Marmaris Şoförler Odası Başkanı İbrahim Tarım katıldı. Toplantıda özellikle Thomas Cook’un iflasının bölgeye etkileri, kısa dönemde yapılacak çalışmalar ve gelecek sezona dair çözüm yolları konuşuldu.
Düzenli olarak danışma toplantısı yapılması kararının verildiği görüşmede, ortak hareket edilmesinin Marmaris’in turizmi için atılacak en doğru adım olduğu konusunda fikir birliğine varıldı. Ayrıca yurt içi ve yurtdışında gerçekleşecek turizm fuarlarında da birlikte hareket etme kararı alındı.
“Yaralarımızı birlikte saracağız”
Toplantıyla ilgili bilgi veren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, öncelikli konularının Thomas Cook’un iflasının etkileri olduğunu belirterek, “Marmaris’i ziyaret eden İngiliz turistlerin büyük bir kısmı Thomas Cook kanalıyla geliyordu. Hatta bu firma, Ekim ayında Marmaris'e yaklaşık 25 bin kişi getirecekti. İflasın ardından bunlar şimdilik iptal oldu. Bu durum bölgemiz adına üzücü. Ancak elimiz kolumuz bağlı biçimde durmamız, hiçbir çalışma yapmamamız mümkün değil. En acil biçimde yaralarımızı saracağız. Özellikle gelecek sezona dair adımlar atmamız gerekiyor. Bu noktada turizm temsilcileri ve oda başkanlarımızla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

MUĞLA

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:36
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  • İKİNDİ 16:21
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