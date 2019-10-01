Eşini darp ettiği iddia edilen koca tutuklandı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tartıştığı eşini darp ettiği iddia edilen koca, karısının şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanana koca ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre; Hacer H. ile eşi Halit H. arasında belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine eşi tarafından darp edilen Hacer H. Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hacer H., tedavisinin ardından taburcu edildi. Darp raporu alan Hacer H., eşi Halit H'den şikayetçi oldu.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Halit H. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Koca Halit H., eşini darp ettiği gerekçesi ile çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Eşen T Tipi Cezaevine gönderildi.

MUĞLA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:36

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