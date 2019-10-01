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Eşini darp ettiği iddia edilen koca tutuklandı

İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı eşini darp ettiği iddia edilen koca, karısının şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanana koca ceza evine gönderildi.

Eşini darp ettiği iddia edilen koca tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tartıştığı eşini darp ettiği iddia edilen koca, karısının şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanana koca ceza evine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre; Hacer H. ile eşi Halit H. arasında belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine eşi tarafından darp edilen Hacer H. Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hacer H., tedavisinin ardından taburcu edildi. Darp raporu alan Hacer H., eşi Halit H'den şikayetçi oldu.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Halit H. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Koca Halit H., eşini darp ettiği gerekçesi ile çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Eşen T Tipi Cezaevine gönderildi.

MUĞLA

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:36
  • GÜNEŞ 06:55
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 16:21
  • AKŞAM 18:57
  • YATSI 20:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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