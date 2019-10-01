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Devrilen traktörün altında kaldı Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi ağır yaralandı. ...

İHA

Milas'ın kırsal Kayadere Mahallesi Gökbel mevkiinde kesilen ağaç tomruklarını taşıyan Hasan Kafaca'nın kontrolündeki 39 DH 024 plakalı traktör kontrolden çıkarak devrildi.

Devrilen traktörün altında kaldı Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Milas'ın kırsal Kayadere Mahallesi Gökbel mevkiinde kesilen ağaç tomruklarını taşıyan Hasan Kafaca'nın kontrolündeki 39 DH 024 plakalı traktör kontrolden çıkarak devrildi.
Traktörün altında kalan Kafaca, olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı. İlk müdahalesi 112 sağlık ekiplerince yapılan Kafaca, daha sonra itfaiye ekipleri tarafından arazi şartları nedeniyle olay yerine kadar ulaşamayan ambulansa taşındı. 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Kafaca'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

MUĞLA

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:36
  • GÜNEŞ 06:55
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 16:21
  • AKŞAM 18:57
  • YATSI 20:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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