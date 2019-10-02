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Thomas Cook Krizi nedeniyle Marmaris’te 450 bin koltuk kaybı var

İHA

178 yıllık tarihi ile dünyanın en önemli seyahat acentesi ve havayolları şirketi olan Thomas Cook firmasının iflası sonrasında oluşabilecek olumsuz sürecin değerlendirmesi ve çözüm yöntemlerinin belirlenmesi amacı ile Kuşadası'nda turizmciler bir araya geldi. Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden, Thomas Cook firmasının iflasından en çok zarar gören turizm merkezlerinden birinin Marmaris olduğunu belirterek sadece Marmaris'te 450 bin koltuk kaybı olduğunu belirtti.

Thomas Cook Krizi nedeniyle Marmaris’te 450 bin koltuk kaybı var

178 yıllık tarihi ile dünyanın en önemli seyahat acentesi ve havayolları şirketi olan Thomas Cook firmasının iflası sonrasında oluşabilecek olumsuz sürecin değerlendirmesi ve çözüm yöntemlerinin belirlenmesi amacı ile Kuşadası’nda turizmciler bir araya geldi. Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden, Thomas Cook firmasının iflasından en çok zarar gören turizm merkezlerinden birinin Marmaris olduğunu belirterek sadece Marmaris’te 450 bin koltuk kaybı olduğunu belirtti.
Kuşadası Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Thomas Cook işletmesinin iflasının turizmdeki etkileri, izlenecek yol ve devletten beklentiler ele alındı.
KODER Başkanı Tacettin Özden ise 1 haftadır bu konunun devamlı konuşulduğunu belirterek “Bu süreç 7 gün önce sabaha karşı netleşti. Aynı günün sabahında Antalya’da Turizm Bakanımızın daveti ile bir toplantı yaptık. Ülkemiz açısında en fazla zarar gören bölgemiz Antalya’dan sonra Marmaris. Yaşanan kriz ülke açısında ciddi bir kayıp olduğu gibi Marmaris içinde çok önemli bir rakam içerdiyor. İflasını açıklayan Thomas Cook ile ülkemize yılda 900 bin koltuk uçuş yapılmaktadır. Dalaman havalimanına ise bunun yarısını 450 bin koltuğu karşılamaktaydı. 2020 sezonunda bu iptal edilmiş oldu. Buradaki otellerin yüzde 80’i Thomas Cook ile çalışan işletmeler. Yani Marmaris’te 2020 turizm sezonu için 450 bin koltuk kaybı var. Sonuç olarak ülkemize yılda 1miyon 300 bin turist getiren acente battı. Bu Türkiye için ciddi bir kayıptır. Elbette Thomas Cook yerini almak isteyen birçok uluslararası acente olacaktır. Ancak buradan çıkarılan derslerle hareket edilmelidir” ifadelerine yer verdi.

MUĞLA

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:36
  • GÜNEŞ 06:55
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 16:21
  • AKŞAM 18:57
  • YATSI 20:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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