Geçici görevle Hakkari'ye giden Polisler için kurban kesildi

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'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapmakta iken geçici görev ile Hakkari'ye giden Özel Harekat Personeli için dualar eşliğinde kurban kesildi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri katıldı.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu “Memleketimizin bekası, sınırlarımızın güvenliği uğrunda yürüteceğiniz görevde sizlere başarılar diliyorum. Unutmayın, gittiğiniz yerde al bayrağın gölgesi hep üzerinizde olacak. Temenni ediyorum ki gidersiniz, görevinizi hakkıyla yerine getirirsiniz ve hiçbirinizin tırnağına zarar gelmeden tekrar sağ salim dönersiniz. Allah sizleri korusun, dualarımız sizinle” diyerek personelini uğurladı.

MUĞLA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:36

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