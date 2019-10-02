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Marmaris Kültür Sanat Evi, 2 sergiyi birden ev sahipliği yaptı

İHA

Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanatevi iki sergiyi birden ev sahipliği yaptı. "Aferin Kızıma2" ve "Buluşma" adlı karma sergiler ziyaretçilerinden tam not aldı.

Marmaris Kültür Sanat Evi, 2 sergiyi birden ev sahipliği yaptı

Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanatevi iki sergiyi birden ev sahipliği yaptı. "Aferin Kızıma2" ve "Buluşma" adlı karma sergiler ziyaretçilerinden tam not aldı.
Sergilerin açılışında Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcıları Hakan Köksal ve İhsan Öztürk sanatçıları yalnız bırakmayarak, sanatçılara teşekkür belgesi sundu. Her iki sergide de yeteneklerini konuşturan kadınlar, suluboya, yağlıboya, guaj boya seramik, taş boyama gibi farklı alanlarda çalışmalar yaparak izleyenlerin beğenisine sundu.
Aferin Kızıma gurubunun kurucusu Nilay Ayaydın, 250 çalışmanın yer aldığı sergilerinin 5 Ekim’e kadar açık kalacağını söyleyerek, tüm sanatseverleri sergilerini görmeye davet etti. Aferin Kızıma2 adlı sergide Marmaris’in ilk sanat galerisini açan Marmaris aşığı Beatrice Ehrsam da unutulmadı. Hayatını uzun yıllar Kale Sokakları’nda sürdüren Ehrsam için anı köşesi oluşturuldu ve sergide Ehrsam’ın suluboya çalışmalarına yer verildi.
Buluşma adlı sergide yer alan sanatçılardan Zuhal Güven de Marmaris Belediyesi’ne sanata ve sanatçıya verdiği değer için teşekkür etti.

MUĞLA

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:36
  • GÜNEŞ 06:55
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 16:21
  • AKŞAM 18:57
  • YATSI 20:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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