Muğla ZİHDER’den aşure etkinliği Muğla Zihinsel Engelliler Derneği geleneksel hale getirdiği ‘Aşure’ etkinliğini bu yıl da sürdürdü.

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Muğla Zihinsel Engelliler Derneği (ZİHDER) tarafından geleneksel hale getirilen ‘Aşure’ etkinliği bu yıl sürdü.

Dernek binası önünde düzenlenen etkinliğe Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe ilçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz; İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

‘Aşure’ etkinliğini geleneksel hale getirdiklerini açıklayan Muğla Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Menderes Çetinözlü, “7 yıldır bu geleneği sürdürüyoruz. Bu yıl 8’incisini gerçekleştirdik. Bundan sonraki yıllarda da bu etkinliğimizi sürdürmek istiyoruz. Menteşe Kaymakamımıza, Menteşe Belediye Başkanımıza ve kurum müdürleri ile davetimize icabet eden herkese teşekkür ediyorum” dedi.

MUĞLA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:36

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