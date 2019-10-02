Muğla’da 80 düzensiz göçmen yakalandı Muğla’nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 80 düzensiz göçmen yakalandı.

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Muğla’nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde ülkeyi yasa dışı yollardan terke teme hazırlığında olan 80 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Bodrum’da üç ayrı düzensiz göçmen olayına müdahale eden Sahil Güvenlik ekipleri, Kargı Adası açıklarında 6 Suriye, Görecek Adası’ndan İstanköy istikametine lastik bot ile seyreden 13 Filistin, 28 Suriye uyruklu, yine Bodrum Görecek adası açıklarında fiber tene ile kaçış hazırlığında olan 10 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris Bozburun Atabol Burnu açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içinde 20 Suriye, 2 Filistin ve bir Irak uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.

Yakalanan toplam 80 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecekler.

MUĞLA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:36

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