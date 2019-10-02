Başkan Gürün’den Yaşlılara Ziyaret Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Yaşlılar Günü’nde Çay ailesini ziyaret ederek Yaşlılar Günü’nü kutladı.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Çay ailesini ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım hizmetinden yararlanan Çay ailesi ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek özellikle sağlık hizmetleri için Başkan Gürün’e teşekkür etti.

Nuray Çay; “Büyükşehir sağlık ekipleri artı ailemizin bir parçası”

2018 yılından beri evde bakım hizmetlerinden yararlandıklarını söyleyen Nuray Çay eşinin sağlığıyla yakından ilgilenen Büyükşehir ekiplerinin kendi çocuklarından farklı olmadığını hepsinden çok memnun olduklarını söyledi. Nuray Çay; “Eşim rahatsızlandıktan sonra Büyükşehir Belediyesi’nin evde bakım hizmetinden yararlanmaya başladık. Büyükşehir ekipleri artık ailemizin bir parçası. Hepsinden çok memnunuz. Ayrıca kendim Dr. Osman Gürün’ün hastalarından biriydim. Muğlamızda bu hizmetleri başlattığı ve ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Gürün; “Büyükşehir ailesi olarak her zaman yanınızdayız”

Muğla’nın 13 ilçesi, 569 mahallesi, eşsiz güzellikleri ile bir şehirden fazlası olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün vatandaşlara her alanda en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını belirtti. Başkan Gürün; “Yaşadığımız şehir her anlamda ülkemizin en özel, nadide şehirlerinin başında geliyor. Büyükşehir ailesi olarak görev ve sorumluluğumuz içerisindeki hizmetlerde vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Özellikle sağlık hizmetlerinde vatandaşlarımıza dokunuyor, evlerine misafir oluyoruz. Muğlamızın 13 ilçesi 569 mahallesinde vatandaşlarımızın bu hizmetlerimizden memnuniyeti, bir teşekkürü, sağlığına kavuşması bizlere en büyük armağan. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde yaşlarının en olgu çağındaki, geçmişle gelecek arasında köprü olan yaşlılarımıza selam ve saygılarımı yolluyorum. Büyükşehir ailesi olarak her zaman yanınızdayız” dedi.

MUĞLA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:36

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 16:21

AKŞAM 18:57

YATSI 20:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.