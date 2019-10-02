9’uncu Otantik Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Şenliği başlıyor Muğla Metinbilim Enstitüsü tarafından organize edilen ve bu yıl 9’uncusu düzenlenen Otantik Çocuk Oyunları Şenliği 5-6 Ekim tarihlerinde Yerkesik Mahallesinde yapılacak.

Metinbilim Enstitüsü Derneği’nin organize ettiği, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleyip Menteşe Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin katkıda bulunduğu şenlik 56 Ekim Cumartesi Pazar günleri gerçekleşecek.

Şenlikle ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Metinbilim Enstitüsü Derneği Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ümral Deveci, “Çocuklarımızın doğadan ve kendilerini geliştirebilecekleri oyun ve oyuncaklardan uzak kalmaları, onların yapay bir yaşama mahkûm olmalarına yol açıyor. Sokaklarımız kayboldu, mahallemiz ve mahallenin oyun alanı olan ‘arsa’lar kayboldu. Bunlar birer birer hayatımızdan çekilirken çocukluğumuz kayboldu ve yeni kuşak çocuklara aktaramadığımız kültürel zenginliklerimiz kayboldu. Eski sokaklarda ve arsalarda, kendi yaptığımız oyuncaklarla oynadık. Toz vardı, toprak vardı, kedi vardı, köpek vardı, kuşlar vardı. Her birisi hayatımızdan çekildi ve artık mutsuzuz” dedi.

Metinbilim Enstitüsü Derneği olarak mutluluğu tekrar yakalamanın yolunun masum çocukluk dönemi olduğunu gördüklerini belirten Deveci, “8 yıldan beri Yerkesik’ye gerçekleştirmekte olduğumuz ‘Otantik Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Şenliği’nin 56 Ekim Cumartesi Pazar günleri, dokuzuncusunu gerçekleştireceğiz. Şenlikte özellikle 714 yaş arası çocuklarımız otantik oyun ve oyuncaklarla 2 gün geçirecekler. Çember ve topaç çevirme, misket/bilye oynama, seksek, ip atlama, yakar top, mendil kapmaca, dokuztaş gibi oyunlarla özgüvenlerini tazeleyecek olan çocuklarımıza, oyun kurucularımız da yardım edecek” dedi.

MUĞLA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:36

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