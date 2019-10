Başkan Tokat itfaiye haftasını kutladı

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, 25 Eylül 1 Ekim tarihleri arası “İtfaiye Haftası” olması nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliğini ziyaret ederek İtfaiye personelinin haftasını kutladı. Ziyarete Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Çayırlı, Hüseyin Çöllüoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Milas İlçe Başkanı İlgin Göktepe ve Meclis Üyeleri Murat Yazar, Ece Gülen, Cüneyt İlter’de katıldı.

İtfaiye Amiri Yüksel Karaduman ve itfaiye personeli tarafından karşılanan Başkan Tokat, itfaiyecilerin haftasını kutlayarak sohbet etti. İtfaiye amiri Karaduman, Başkan Tokat’a çalışmalar hakkında bilgi vererek 2019 yılı içerisinde Milas genelinde 685 olaya müdahale ettiklerini söyledi.

İtfaiye Haftası nedeniyle bir konuşma yapan Başkan Tokat, “Yaptığınız görev çok kutsal bir görev. Belediye birimleri içerisinde kesintisiz 24 saat görev yapan en önemli birimlerden bir tanesisiniz. Sizler vatandaşın en zor anında yer alıyor, onların sıkıntılarını gidermek için can simidi görevi yapıyorsunuz. Görevinizin zorluklarının bilincindeyiz. Belediye birimleri arasında risk grubu en yüksek biriminde çalışıyorsunuz. Bizler için her zaman öncelikle sizlerin güvenliği en önde olmalıdır. Mal yerine konulabilir ama insan hayatı konulamıyor. Sizler öncelikle kendi güvenliğinizi daha sonra vatandaşın güvenliği açısından dikkatli olmalısınız. Geçmiş dönemlerde sizlerle çalışmalarımızdan her zaman mutlu olduk. Şimdi Büyükşehir Belediyesi personeli olsanız da yine hep beraberiz. Ben sizlerin itfaiye haftanızı kutluyor, iyi bir çalışma ortamı ve kazasız belasız bir yaşam diliyorum” dedi.

Başkan Tokat daha sonra itfaiye personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

