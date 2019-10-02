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Genel Cerrah Avcı, Sudan’da Türkiye'den Sudan'da giden Türk doktor, Sudan'da darbenin yaralarını ...

İHA

Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi'nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Hakan Avcı, annesinin vefatından bir hafta sonra büyük bir fedakarlık örneği göstererek Sudan'a darbenin yaralarını sarmaya gitti.

Genel Cerrah Avcı, Sudan’da Türkiye'den Sudan'da giden Türk doktor, Sudan'da darbenin yaralarını sarıyor

Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi’nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Hakan Avcı, annesinin vefatından bir hafta sonra büyük bir fedakarlık örneği göstererek Sudan’a darbenin yaralarını sarmaya gitti.
Sudan’da 30 yıl boyunca ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Ömer El Beşir, geçtiğimiz Nisan ayında darbe ile görevden uzaklaştırıldı. Sudan Genel Kurmay Başkanlığı tarafından oluşturulan Askeri Geçiş Konseyi tarafından yönetilmeye başlanan ülkede darbeden bu yana yaralar sarılmaya devam ediliyor. Geçen bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından birçok yardımın yapıldığı Sudan’a geçici görev kapsamında personel alımı yapıldı.
Milas 75.Yıl Devlet Hastanesi’nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Hakan Avcı, bu kapsamda Sudan’da bulunan hastalara yardım etmek amacıyla bu göreve talip olanların arasında yer aldı. Diğer meslektaşlarından farklı olarak Sudan’a gitmede gönüllük esasının yanı sıra büyük bir de fedakârlık örneği gösterdi.
“Sana orada daha çok ihtiyaç var"
Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Hakan Avcı, göreve talip olduğu sırada Sudan’da yaşanan darbenin etkileri halen devam ediyordu. Darbe olduğu sırada annesi de yoğun bakımda tedavi altında olan Op. Dr. Avcı, bu zorlu göreve talip olurken çok düşündüğünü ve öyle karar kıldığına değindi. Göreve talip olmasından kısa bir süre sonra Sağlık Bakanlığı’ndan kendisine telefon geldiğini söyleyen Op. Dr. Avcı, yetkililerin kendisine, “Siz böyle bir başvurusu yapmışsınız, son düşünceniz nedir?” dendiğini belirtti. Bunun üzerinde onlara cevap olarak "Annem şuan yoğun bakımda ben de annemin başındayım kendisinden helallik alıp size dönüş yapacağım" diyen Op. Dr. Avcı, annesi yoğun bakımda tedavi atkındayken yanına girip, Sudan’a gitmek istediğini ve kendisinin bu konudaki düşüncesini merak ettiğini ona söyledi.
Op. Dr. Avcı, annesinin bu görüşmede oradakilerin kendisinin yardımına daha çok ihtiyacı olacağını ve Sudan’a gidip hastaların yaralarına derman olmasını istediğini söylediğinin altını çizdi. Annesinin konu hakkındaki düşüncesini öğrendikten ve rızasını aldıktan sonra Sağlık Bakanlığı’na geri dönüş yaparak, gitmeyi kabul ettiğini söyleyen ve yol için hazırlıklara başlayan Op. Dr. Avcı, hazırlıklarına devam ettiği süre içerisinde üzücü bir haber alarak yoğun bakımda tedavi altındaki annesi kaybettiği öğrendi. Bu üzücü haberi öğrendikten sonra Sudan yolculuğuna çıkamayan ve önce annesinin defin işlemlerini yapan Op. Dr. Avcı, annesi için mevlidini gerçekleştirdikten bir süre sonra toparlanarak Sudan’a gitti.
Dini görevleri de üstleniyor
Türkiye’den geçtiğimiz Temmuz ayından yola çıkan ve Sudan’a gönüllü görev için giden Op. Dr. Hüseyin Hakan Avcı, oraya ulaştığı sırada da Sudan Genel Kurmay Başkanlığı tarafından yapılan darbeden dolayı ülkedeki iç karışıklık ve olaylar devam ediyordu. Geçtiğimiz Ağustos ayında Sudan’da 100 çocuğun sünnetini gerçekleştiren ve günde ortalama 30 ila 40 kişi aralığında yaralıyı tedavi eden Op. Dr. Avcı, hayat kurtarmanın yanı sıra dini görevleri de üstleniyor. Kasım ayına kadar gönüllü olarak Sudan’da kalacak olan Op. Dr. Avcı, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmeye devam edecek.

MUĞLA

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:36
  • GÜNEŞ 06:55
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 16:21
  • AKŞAM 18:57
  • YATSI 20:12
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