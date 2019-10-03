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Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

DHA

AKDENİZ´de merkez üssü Muğla´nın Dalaman ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın kıyı şeridindeki ilçelerinin yanı sıra Antalya ve Burdur'da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Akdeniz´de, Muğla´nın Dalaman ilçesinin 47.67 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 07.44´te meydana geldi. Yerin 6.41 kilometre derinliğinde olan deprem, Muğla'nın Dalaman, Fethiye, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinin yanı sıra Antalya ve Burdur'da da hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

MUĞLA

03 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 06:56
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 16:20
  • AKŞAM 18:56
  • YATSI 20:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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